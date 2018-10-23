Москва, 23 октября, 2018, 13:42 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на борьбу с вмешательством иностранных организаций в российские выборы, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Инициатива внесена в Госдуму представителями всех фракций, отметил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Документом предложен четкий механизм, который защитит наши выборы от влияния из-за рубежа, отметил он.

«В случае, если международная или иностранная неправительственная организация нарушит запрет и попытается оказать влияние на выбор наших граждан, она признается нежелательной и должна немедленно прекратить свою деятельность», — указал Володин.

Нормами предусматривается возможность признания нежелательной на территории РФ деятельности иностранной или международной неправительственной организации, если такая деятельность способствует либо препятствует выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме, а также в иных формах (за исключением участия в избирательных кампаниях, кампаниях референдума в качестве иностранных (международных) наблюдателей).