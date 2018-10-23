Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 23 октября, 2018, 14:00 — ИА Регнум.

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/782.