Екатеринбург, 23 октября, 2018, 13:32 — ИА Регнум. В Екатеринбурге разгорается скандал. Жители дома № 40 по улице Карла Либкнехта рискуют потерять своё жильё. Оно будет снесено, а на этом месте построят новый корпус филармонии.

Борис Кустодиев. В комнатах зимой. 1915

О планах застройщика стало известно в сентябре. Вырубят часть сада Вайнера и снесут один из корпусов расположенного поблизости вуза. Изменения затронут практически весь квадрат улиц Первомайской, Тургенева, Карла Либкнехта и Клары Цеткин.

Так предусмотрено проектом, что в зону застройки попадает кирпичная пятиэтажка, построенная в 1959 году. Дом не является аварийным, а в 2018 году здесь прошёл капитальный ремонт. И тем не менее здание намерены снести.

10 сентября администрация Екатеринбурга объявила общественные обсуждения представленных проектов строительства корпуса филармонии. Завершились они 22 октября. Результаты неутешительны для жильцов дома. В заключении о результатах сказано чёрным по белому: «учёт поступивших от участников общественных обсуждений предложений о сохранении жилого дома № 40 по улице Карла Либкнехта не представляется возможным».

Результаты обсуждений носят рекомендательный характер. Но уже можно предположить, что дом обречён. Между тем проживающие в нём граждане выступают против сноса здания. За защитой своих прав они намерены обращаться в надзорные органы и к президенту России.