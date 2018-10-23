Вашингтон, 23 октября, 2018, 13:27 — ИА Регнум. Соленая вода, вероятно, содержащаяся под поверхностью Марса, может содержать достаточно растворенного кислорода, чтобы поддерживать не только микробную жизнь, но, возможно, даже некоторые многоклеточные животные организмы, сообщает AMNA.

Ozon-st.cdn.ngenix.net Обложка книги Рея Бредбери Марсианские хроники

Это несколько неожиданная оценка нового американского научного исследования, которое увеличивает шансы на то, что красная планета, возможно, была обитаема в прошлом — или все еще остается таковой. Исследователи во главе с Владой Стаменкович из лаборатории NASA, результаты работы которых опубликовал журнал Nature Geoscience, использовали компьютерные модели, чтобы сделать выводы о соляных водоемах, скрывающихся под поверхностью Марса. Модели показали, что в этих подземных водоемах может быть достаточно кислорода, чтобы позволять жить и микроорганизмам, и даже губкам (которых многие ученые считали древнейшими предками животных на Земле). Соленая вода и, следовательно, кислород, по оценкам, в основном находятся на полюсах красной планеты.

Стаменкович выражает надежду, что новое исследование создаст достаточный интерес для научного сообщества во всем мире, чтобы думать о Марсе как о возможном месте существования жизни, возможно, даже сегодня.

Вода исчезла с поверхности Марса миллиарды лет назад, но многие ученые считают, что под поверхностью остаются «карманы» преимущественно соленой воды. В этой воде может быть много кислорода в растворенной форме.