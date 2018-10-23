Жизнь на Марсе может существовать уже сейчас?
Вашингтон, 23 октября, 2018, 13:27 — ИА Регнум. Соленая вода, вероятно, содержащаяся под поверхностью Марса, может содержать достаточно растворенного кислорода, чтобы поддерживать не только микробную жизнь, но, возможно, даже некоторые многоклеточные животные организмы, сообщает AMNA.
Это несколько неожиданная оценка нового американского научного исследования, которое увеличивает шансы на то, что красная планета, возможно, была обитаема в прошлом — или все еще остается таковой. Исследователи во главе с Владой Стаменкович из лаборатории NASA, результаты работы которых опубликовал журнал Nature Geoscience, использовали компьютерные модели, чтобы сделать выводы о соляных водоемах, скрывающихся под поверхностью Марса. Модели показали, что в этих подземных водоемах может быть достаточно кислорода, чтобы позволять жить и микроорганизмам, и даже губкам (которых многие ученые считали древнейшими предками животных на Земле). Соленая вода и, следовательно, кислород, по оценкам, в основном находятся на полюсах красной планеты.
Стаменкович выражает надежду, что новое исследование создаст достаточный интерес для научного сообщества во всем мире, чтобы думать о Марсе как о возможном месте существования жизни, возможно, даже сегодня.
Вода исчезла с поверхности Марса миллиарды лет назад, но многие ученые считают, что под поверхностью остаются «карманы» преимущественно соленой воды. В этой воде может быть много кислорода в растворенной форме.