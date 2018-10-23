Москва, 23 октября, 2018, 13:13 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) предлагает разрешить 14-летним бизнесменам регистрироваться в качестве самозанятых, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Они сейчас готовы оформить свой официальный стаж, свои будущие пенсионные права. Надо дать им такую возможность. Причем только добровольно. Ведь многие молодые люди уже с этого возраста создают и программируют сайты, разрабатывают дизайнерскую продукцию, работают репетиторами или предлагают свои сетевые аккаунты в качестве рекламной площадки», — отметил Нилов.

По мнению парламентария, необходимо активных граждан мотивировать к финансовой дисциплине, формированию стажа при необременительной и понятной процедуре легализации.

Госдума 25 октября обсудит пакет поправок в Налоговый кодекс, предусматривающий налоги на самозанятых. Кроме того, предлагается ввести штрафы за уклонение от уплаты налогов для зарегистрированных самозанятых.