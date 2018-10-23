Астана, 23 октября, 2018, 13:33 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о временном отстранении от должности посла республики в Узбекистане Ерика Утембаева, сообщили 22 октября в пресс-службе главы государства.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

Назарбаев, которому в июне исполнилось 78 лет, также отстранил от должности 63-летнего посла Казахстана в Норвегии Кайрата Абусеитова по причине достижения пенсионного возраста.

Кроме того, посол Казахстана в Бельгии Айгуль Куспан назначен послом в Люксембурге, главой представительства республики при ЕС и в НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября Ерик Утембаев был заподозрен в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство административного здания в Узбекистане.