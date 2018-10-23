Кызыл, 23 октября, 2018, 12:31 — ИА Регнум. В Туве сегодня, 23 октября, выпал мокрый снег, ухудшение погодных условий, по данным республиканского ГУ МЧС РФ, ожидают также ночью (метели, гололедица). По данным Sm-news.ru,снег выпал в Кызыле и некоторых районах республики, что значительно осложнило дорожную обстановку на участках федеральной трассы Р-257 в Туве, Хакасии и Красноярском крае.

Цитата с сайта sm-news.ru Зима на дорогах Тувы уже фактически наступила

Тем не менее, в Управлении дорог «Енисей» заявили, что дорожникам пока удаётся обеспечивать безопасный и бесперебойный проезд по федеральной автодороге Р-257. Речь идёт о своевременной уборке снега с проезжей части и подсыпке противогололёдных материалов.

По оценке директора Тувинского филиала ФКУ Управление дорог «Енисей» Владимира Мельникова, зима на трассах фактически уже наступила, и несмотря на обильный снегопад, дорожники к сложностям готовы.

Напомним, в конце сентября снежный шторм спровоцировал дорожный коллапс в Забайкальском крае: на трассе в Красночикойском районе застряли большегрузы, но местные дорожники оказались не столь расторопны и водителям пришлось почти сутки провести в машинах.