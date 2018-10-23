Калуга, 23 октября, 2018, 12:22 — ИА Регнум. В посольстве Франции в России состоялась презентация Калужской области. Как сообщили 23 октября корреспонденту ИА REGNUM в агентстве развития туризма Калужской области, в мероприятии приняли участие представители органов власти и институтов развития региона, дипломатических корпусов, организаций по развитию международного сотрудничества и туризма, российских и французских компаний.

Агентство развития туризма Калужской области Презентация в посольстве Франции.

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Отмечалось, что сегодня Калужская область — динамично развивающийся регион, заинтересованный в культурном и экономическом сотрудничестве. В регионе сформировано 10 отраслевых кластеров, в том числе туристско-рекреационный. За последние пять лет турпоток в регион увеличился в два раза и продолжает расти.

Как уточнила генеральный директор агентства развития туризма Калужской области Татьяна Каледина, на сегодняшний день туристический кластер Калужской области — это более 4 тыс. памятников истории и культуры, 130 туристических маршрутов, 50 уникальных музеев, 170 объектов размещения, 140 агроусадеб, 20 операторов по внутреннему туризму и 140 турагентств.

Среди уникальных туристических проектов региона — горнолыжный комплекс «Квань», загородный отель PineRiver, эко-курорт Welna, и единственные в России музеи мусора и бумаги.

«Презентация в посольстве — отличный повод представить два новых направления, разработкой которых сейчас занимается наше агентство — медицинский и промышленный туризм», — сказала Татьяна Каледина.

Напомним, первый в России музей мусора «МуМу» расположен в деревне Грачи в Калужской области, в 15 км от Обнинска. Необычная выставка поделок из мусора создана художниками-дизайнерами московской арт-группы «Бюро» (BURO).также в регионе расположен и первый в России интерактивный музей бумаги — «Бузеон». В нём представлены старинные механизмы, современные интерактивные доски, на которых можно изучать, как делалась старинная бумага, и образцы этой самой бумаги. Посетители имеют возможность собственноручно сделать бумажные листы.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года представители туристической отрасли Калужской области продемонстрировали свои возможности на Московской международной выставке.