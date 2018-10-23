Москва, 23 октября, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Законопроект об ограничении оборота долларов США в сфере физической культуры и спорта в России внес в Госдуму депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Законопроект содержит положения по ограничению оборота долларов США в сфере физической культуры и спорта, а также включает особый механизм покупки и продажи долларов субъектами физической культуры и спорта.

Определен закрытый перечень лиц, которые смогут продавать безналичные доллары через уполномоченные банки, а также устанавливается необходимость проведения ежемесячной отчетности уполномоченными банками по валютным операциям по покупке и продаже безналичных долларов США субъектами физической культуры и спорта.

Вводится понятие «иностранного государства с высоким уровнем долларозамещения» — это иностранное государство, валютные операции с резидентами которого могут быть легко осуществлены без использования долларов США. В перечень таких стран включены 63 государства.

«Глава государства неоднократно говорил о необходимости расширения практики использования национальной валюты в расчетах с внешними партнерами и, соответственно, сокращения доли доллара в общем объеме международных расчетов. Моя сегодняшняя инициатива является продолжением заданного курса. Принятие соответствующего закона позволит защитить российский спорт от возможного санкционного давления», — отметил Дегтярев.