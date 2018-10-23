Анкара, 23 октября, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о намерении раскрыть детали убийства журналиста Джамаля Хашогги, сообщает 23 октября Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Информация будет представлена во время сессии турецкого парламента. Речь президента будет транслироваться на английском и арабском языках.

Напомним, 2 октября журналист газеты Washington Post Джамаль Хашогги пропал в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, в последствие Эр-Рияд признался в убийстве репортера.