Ярославль, 23 октября, 2018, 12:04 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области пока не готово спасти Ярославль от бюджетного кризиса и заместить коммерческие кредиты областного центра бюджетными. Об этом заявил 23 октября на заседании комитета по бюджету Ярославской областной думы заместитель председателя правительства региона Илья Баланин.

Duma.yar.ru Илья Баланин

Как сообщало ранее ИА REGNUM, муниципальный долг Ярославля достиг своего предела — уровня собственных доходов города — 6,9 млрд рублей. Депутат облдумы Андрей Ершов спросил у Ильи Баланина, не планирует ли область помочь двум крупным городам области — Ярославлю и Рыбинску снизить долг. Долг Рыбинска составляет 1,3 млрд.

Пока мероприятия по снижению долга не предусмотрены», — сказал Илья Баланин.

Однако в дальнейшем, пояснил чиновник, область планирует заключить соглашения с муниципальными образованиями, которое будет касаться и снижения муниципальных долгов. В случае с Ярославлем речь идет о замещении коммерческих кредитов бюджетными. Однако Баланин признал, что быстро найти 6 млрд на погашение коммерческих кредитов Ярославля не получится.

В случае с Рыбинском большую часть муниципального долга составляют как раз бюджетные кредиты.

Ярославская область и сама имеет значительный госдолг. На 1 октября он составляет 37,2 млрд рублей.