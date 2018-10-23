Астана, 23 октября, 2018, 11:55 — ИА Регнум. Министерство энергетики Казахстана отправило документы в профильное ведомство Киргизии для согласования экспорта бензина, сообщает 23 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на министра энергетики Казахстана Каната Бозумбаева.

George Shuklin Цистерна для перевозки бензина

По его словам, вопрос экспорта бензина планируется решить в течение двух-трех недель. Бензин будет продаваться по рыночной цене партиями по 10 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года нефтеперерабатывающие заводы Казахстана произвели 2,84 млн тонн бензина, что на 21,8% больше, чем в январе — сентябре 2017 года.