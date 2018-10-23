Москва, 23 октября, 2018, 11:48 — ИА Регнум. В Стамбуле на полях саммита по Сирии планируется провести отдельную двустороннюю встречу между президентами Российской Федерации Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил замдиректора Четвертого европейского департамента МИД РФ Андрей Буравов на конференции «Россия и Турция: стратегические направления многопланового партнерства».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, в ближайшие дни в Стамбуле состоится встреча лидеров РФ и Турции в «многостороннем», а также в двустороннем формате.

Ранее ряд СМИ сообщал, что 27 октября в Стамбуле соберутся лидеры Турции, РФ, Франции и Германии, чтобы обсудить ситуацию в Сирии.

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