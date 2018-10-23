Абакан, 23 октября, 2018, 11:49 — ИА Регнум. В Хакасии устраняют последствия прорыва дамбы водохранилища на реке Биджа, произошедшего в двух километрах от села Московское (Усть-Абаканский район). По данным республиканского ГУ МЧС РФ, вода подтопила пять домовладений, в которых проживают 20 человек.

ГУ МЧС РФ по Хакасии Наводнение в селе Московское

В течение двух суток тяжелая техника (самосвалы, экскаваторы, бульдозеры) устраняла последствия порыва. Для этого было завезено 400 кубометров скального грунта и 300 кубометров глины. Тем временем другие спасатели производили откачку воды с пострадавших домовладений.

«В подтопленных домовладениях спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России провели откачку воды мотопомпами, один дом был просушен с помощью тепловой пушки. Промоины засыпаны грунтом, прокопана траншея для аварийного сброса воды», — пояснили в МЧС, отметив, что проект постановления правительства Хакасии о выделении материальной и финансовой помощи пострадавшим в результате ЧС ещё находится на стадии согласования.

Вместе с тем известно, что по указанию временно исполняющего обязанности главы Хакасии Михаила Развожаева, 15 пострадавшим будет оказана помощь из резервного фонда правительства Хакасии по предупреждению и ликвидации ЧС, а пяти гражданам, которые проживают в домах, но не имеют прописки, помощь окажет министерство социальной защиты Хакасии. Контроль за происходящим в селе Московское не прекращён, действует режим ЧС.