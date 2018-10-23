Ульяновск, 23 октября, 2018, 11:36 — ИА Регнум. В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора местного колледжа. Его обвиняют в получении взяток, сообщает областное следственное управление СКР.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия «Виновен!»

Перед судом предстанет экс-замглавы областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Ульяновский авиационный колледж — Межрегиональный центр компетенций». Следствие полагает, что с конца 2016 года по ноябрь 2017 года обвиняемый незаконно получал от представителей коммерческих организаций денежные средства за положительное решение вопросов по сделкам.

«Пользуясь своим должностным положением, взяткополучатель за «откаты» способствовал заключению договоров на изготовление для учебного заведения фасадных вывесок и приобретение дизельного двигателя для лаборатории. Всего следствием установлено три эпизода получения взяток заместителем директора на сумму 27 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Бывшего замдиректора учреждения обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и ч. 1 ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»). Дело ушло в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в Ульяновской области было предъявлено обвинение в получении взятки сотруднику регионального минсельхоза. По данным следствия, он предложил замдиректору одной из автозаправочных станций «обеспечить непривлечение компании к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства». Согласно материалам дела, за это последний должен был передать 100 тыс. рублей взятки.

Напомним, в июле 2018 года за взяточничество осуждён бывший замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД по региону. По версии следствия, он получал взятки за непривлечение к ответственности лиц, незаконно занимавшихся производством алкогольной продукции. Общий размер взяток оценён в 12 млн рублей. Злоумышленник получил 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также 38,55 млн рублей штрафа.