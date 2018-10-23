Новгородская область, 31 октября, 2007, 15:04 — ИА Регнум. В Новгородском районном суде сегодня, 31 октября, должно было состояться рассмотрение уголовного дела по факту гибели бывшего мэра Великого Новгорода Александра Корсунова . Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении Судебного департамента при Верховном суде РФ , рассмотрение дела было отложено в связи с неявкой свидетелей. Предполагается возобновить слушания 6 ноября.

Напомним, предварительные слушания по делу состоялись в Новгородском районном суде в июле. Рассмотрение дела по существу должно было начаться в сентябре, однако процесс несколько раз откладывался - в связи с неявкой либо потерпевшей - вдовы Корсунова, либо свидетелей по делу.