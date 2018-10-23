Новгородская область, 31 октября, 2007, 15:04 — ИА Регнум. В Новгородском районном суде сегодня, 31 октября, должно было состояться рассмотрение уголовного дела по факту гибели бывшего мэра Великого Новгорода Александра Корсунова. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении Судебного департамента при Верховном суде РФ, рассмотрение дела было отложено в связи с неявкой свидетелей. Предполагается возобновить слушания 6 ноября.

Напомним, предварительные слушания по делу состоялись в Новгородском районном суде в июле. Рассмотрение дела по существу должно было начаться в сентябре, однако процесс несколько раз откладывался - в связи с неявкой либо потерпевшей - вдовы Корсунова, либо свидетелей по делу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по факту гибели Корсунова возобновлено в отношении помощника бывшего мэра Елены Бельдиевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью второй ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Александр Корсунов трагически погиб под колесами собственной автомашины "ВАЗ-2106" на территории загородной базы администрации Новгородской области "Шарматово" 8 сентября 2002 года. За рулем автомашины, по данным следствия, находилась его помощник Елена Бельдиева, которая, по информации правоохранительных органов, была в нетрезвом состоянии. Расследование по делу о гибели мэра вели сотрудники областной прокуратуры и работники Следственного управления УВД Новгородской области. После проведения ряда экспериментов версия убийства Корсунова была признана несостоятельной, и основной версией гибели мэра стал несчастный случай. В апреле 2003 года уголовное дело было прекращено "в связи с примирением сторон". Дело возобновлено 3 июля 2007 года.