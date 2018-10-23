Судебный процесс по делу о гибели бывшего мэра Великого Новгорода вновь отложен
Новгородская область, 31 октября, 2007, 15:04 — ИА Регнум. В Новгородском районном суде сегодня, 31 октября, должно было состояться рассмотрение уголовного дела по факту гибели бывшего мэра Великого Новгорода
Напомним, предварительные слушания по делу состоялись в Новгородском районном суде в июле. Рассмотрение дела по существу должно было начаться в сентябре, однако процесс несколько раз откладывался - в связи с неявкой либо потерпевшей - вдовы Корсунова, либо свидетелей по делу.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по факту гибели Корсунова возобновлено в отношении помощника бывшего мэра Елены Бельдиевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью второй ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Александр Корсунов трагически погиб под колесами собственной автомашины "ВАЗ-2106" на территории загородной базы