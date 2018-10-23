Калуга, 23 октября, 2018, 11:21 — ИА Регнум. В посёлке Воротынск Бабынинского района Калужской области 10 октября 2018 года около 7 часов утра сбежала из дома несовершеннолетняя девочка 2002 года рождения. Как сообщили 23 октября корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, родители ребёнка обратились в полицию лишь неделю спустя.

40.мвд.рф Подросток

Было установлено, что подросток находится в Калуге у своей знакомой. Она наотрез отказывалась идти на контакт с родственниками, сообщив, что будет общаться только с сотрудниками полиции. В Калугу выехала инспектор МОМВД России «Бабынинский», которая смогла найти подход к подростку и убедила её вернуться в домой.

В разговоре с девушкой инспектор выяснила, что причиной побега из дома стали конфликтные отношения с отцом, который в сентябре этого года неоднократно избивал ребёнка палкой за неуспеваемость в колледже. Узнав, что она отчислена из колледжа, девлчка сбежала из дома. Факт насилия в семье она тщательно скрывала, посвятив в это лишь ближайшую подругу.

Ребенок воспитывается в многодетной семье. Родители — рабочие на заводе, в поле зрения органов внутренних дел не попадали. Стиль воспитания характеризуется как авторитарный. В настоящее время полицейскими проводится проверка по наличию в действиях отца признаков преступления, предусмотренных статьей 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с ним». Девочка помещена в социально-реабилитационный центр по личному заявлению. К работе с подростком подключили психологов центра и районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области 40-летний отец двоих малолетних сыновей приговорён судом к одному году лишения свободы условно за жестокое обращение с детьми. Мужчина с ноября 2017 года по март 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически избивал и оскорблял детей.