Иркутск, 23 октября, 2018, 11:17 — ИА Регнум. За неполные десять месяцев 2018 года на озере Байкал спасены 327 человек. Об этом сообщил 23 октября журналистам замначальника Байкальского поисково-спасательного отряда Михаил Сукманов.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

В 2017 году спасенных было меньше — 309 человек, отметил он. Кроме того, спасатели в текущем году подняли из воды шесть транспортных средств. С 2002 года таковых насчитывается 96 единиц.

Байкальский поисково-спасательный отряд посетил в рамках рабочей поездки в Иркутскую область глава МЧС России Евгений Зиничев. Он отметил вклад спасателей в обеспечение безопасности отдыхающих на Байкале, осмотрел их оснащение и вручил детям сотрудников ведомства футбольные мячи, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России создан 1 января 2002 года. В его составе — 300 человек. В распоряжении отряда — вездеходы, снегоходы, аэробот, беспилотники и различные плавсредства, позволяющие прийти на помощь терпящим бедствие на воде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жительница Иркутска поблагодарила байкальских спасателей за помощь двоим рыбакам, чья лодка перевернулась на реке Ангара 13 октября. Мужчин, которые провели в холодной воде несколько часов, спасатели в 15 км от места ЧП.

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