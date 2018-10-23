Москва, 23 октября, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Аттракционы парка «Зарядье» в центре столицы России с даты его открытия посетили более 350 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «Зарядье»

«С 9 сентября 2017 года по 9 сентября 2018 года аттракцион «Полет» посетили 264,5 тыс. человек, а аттракцион «Машина времени» — 85,7 тыс.», — цитирует агентство «Москва» слова представителя пресс-службы.

Напомним, парк «Зарядье», открытый в 9 сентября 2017 года, стал крупнейшим парком, построенным в историческом центре Москвы за последние 70 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов заявил, что среди достопримечательностей городов — участников первенства планеты по футболу 2018 года наибольшей популярностью пользовался парк «Зарядье».

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