Москва, 23 октября, 2018, 12:34 — ИА Регнум. В Министерстве культуры РФ отреагировали на слова директора Института глобализации и социальных движений Бориса Кагарлицкого, прокомментировавшего заявление министра Владимира Мединского, который в ходе визита в Сербию посетовал на то, что «в России за 20 лет выросло поколение людей, которые абсолютно превратно представляют себе историю собственной страны. Они либо ничего не знают, или у них голова забита всякой чушью».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мединский

В обращении в редакцию ИА REGNUM пресс-секретарь Минкультуры России Юрий Бондаренко заявил (публикуется без правок!):

«Агентство «Регнум» разместило комментарий Бориса Кагарлицкого, в котором он, на мой взгляд, бездоказательно обвинил во всех смертных грехах министра культуры России Владимира Мединского. В ответ на слова Мединского, что в России за 20 лет выросло «поколение людей, которые абсолютно превратно представляют себе историю собственной страны», Кагарлицкий заявил, что жаловаться министру не на кого, кроме как на самого себя. То есть, это Мединский 20 лет выращивал поколение людей, которые плохо знают историю, или же у нас молодежь прекрасно в ней разбирается, и в таком случае министр выступает в качестве клеветника на молодое поколение. Беря на себя смелость обвинять Мединского в таких преступлениях, неплохо было бы привести хоть какие-то доказательства.

Автор называет министерство культуры органом, который ставит перед собой исключительно пропагандистские, идеологические задачи, также не приводя ни одного доказательства своих слов, более того, он прибегает к таким терминам как «безумная пропаганда». На самом деле, комментарий самого Бориса Кагарлицкого смело можно отнести к пропаганде. Кроме того, мы имеем дело с бездоказательными обвинениями и оскорблениями».