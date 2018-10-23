Вашингтон, 23 октября, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Регулярная физическая нагрузка позволяет мужчинам произвести потомство с крепким метаболическим здоровьем. Это доказали ученые из американского штата Огайо, об итогах их работы сообщает портал EurekАlert.

Alexas_Fotos Грызуны

Специалисты опробовали свою теорию на лабораторных мышах. Одну группу грызунов кормили обычной пищей, второй давали корм с высоким содержанием жиров. Позже мышей разделили по физической активности — одни свободно бегали по клетке, вторые вели малоподвижный образ жизни.

Через некоторое время самцов познакомили с самками для получения потомства. Мышатам давали обычный корм, но обеспечили им низкую активность.

Оказалось, что потомство физически активных отцов имело меньший процент жировых отложений, а показатели глюкозы были лучше. Мышата, чьи отцы получали жирную пищу, имели более низкие показатели метаболизма, однако связанные с этим риски «отменялись» высокой активностью родителей.

Таким образом, образ жизни отцов влияет на взрослую жизнь потомства, даже если оно не склонно к физической активности, заключили ученые.

Как сообщало ИА REGNUM, включение в рацион овощей, богатых диетическими нитратами, снижает риск потери остроты зрения. Такой вывод сделали ученые, наблюдая за остротой зрения примерно 2 тыс. жителей Австралии старше 49 лет.

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