Турин, Италия, 23 октября, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич не примет участия в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Об этом 23 октября сообщает Football Italia.

Soccer.ru Марио Манджукич

Манджукич получил повреждение голеностопа во время тренировки команды. По предварительной информации, он выбыл из строя на две-три недели.

Также отмечается, что этот с «Манчестер Юнайтед» матч пропустят полузащитники туринского клуба Эмре Джан и Сами Хедира.

Напомним, матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусом» состоится 23 октября на стадионе «Олд Траффорд». В настоящий момент «Ювентус» занимает первое место в группе с шестью очками. «Манчестер Юнайтед» идёт вторым, имея в своём активе четыре очка.

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