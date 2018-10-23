Москва, 23 октября, 2018, 10:28 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает запретить рекламу сладостей в связи с распространением диабета, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Будем требовать запрета рекламы любых сладких продуктов по телевидению. Диабет более опасный сегодня, чем рак, инфаркт или инсульт. Но день и ночь реклама сладких продуктов, газировка, автоматы везде стоят», — отметил депутат Госдумы.

Он также считает, что рекламщики «частично повинны в том, что граждане неправильно питаются».