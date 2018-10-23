Ярославль, 23 октября, 2018, 10:21 — ИА Регнум. Принадлежащая Ярославской области и находящаяся в стадии банкротства «Ярославская генерирующая компания» (АО «ЯГК») откажется от производства теплоэнергии до конца 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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АО «ЯГК» эксплуатировало 66 котельных, которые обслуживали 162 объекта соцсферы, 1 462 жилых дома, 48 231 жителя в шести муниципальных районах Ярославской области. Эти котельные сейчас передаются новым эксплуатирующим организациям, принадлежащим районным властям.

«Котельные, расположенные в Мышкинском, Тутаевском, Угличском муниципальных районах, были переданы новым теплоснабжающим организациям до 1 октября. Котельные работают в штатном режиме. Котельные, расположенные в Ростовском, Переславском и Пошехонском районах, находятся в процессе передачи теплоснабжающим организациям, передача завершится в Переславском и Пошехонском районах — до 1 ноября, в Ростовском муниципальном районе — до 1 декабря. В настоящее время под руководством правительства Ярославской области проводятся необходимые организационно-технические мероприятия по обеспечению эксплуатации данных котельных», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Решение передать эксплуатируемые АО «ЯГК» котельные другим теплоснабжающим организациям было принято правительством Ярославской области в связи с тем, что в настоящее время АО «ЯГК» проходит процедуру банкротства. При этом котельные продолжают генерировать убытки, что не входит в интересы кредиторов предприятия.

Как сообщили в правительстве региона, теплоснабжающие организации, которым переданы и передаются котельные, — это действующие предприятия, не имеющие долгов. Они обеспечены необходимым оборудованием и кадрами. В правительстве говорят, что вопрос по запасам топлива также решен.

Речь идет именно о смене обслуживающих организаций, собственники котельных остаются прежними. Дело в том, что и у «ЯГК» они были на правах аренды. Собственниками в большинстве случаев выступают организации-банкроты.

«Ярославская генерирующая компания» была создана в 2010 году по инициативе губернатора Сергея Вахрукова. Компания должна была консолидировать проблемные объекты в коммунальной сфере в районах области и навести порядок в этой сфере. Сделать это так и не получилось, и теперь происходит обратный процесс — возврат обслуживания котельных на уровень районной власти.

Единственным реальным активом «ЯГК» остается недостроенная Тутаевская ПГУ. По данным источников ИА REGNUM, она будет достроена и продана.