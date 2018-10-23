Керчь, Крым, 23 октября, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Угрозы обрушения здания Керченского политехнического колледжа в Крыму, по предварительным данным, нет, сообщили 23 октября в главном управлении МЧС РФ по Ростовской области.

Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия Экспертиза аварийного здания

«Проведены исследования. По предварительной информации, угрозы обрушения здания нет», — цитирует РИА Новости представителя МЧС.

Напомним, нападение на сотрудников и студентов политехнического колледжа в Керчи произошло 17 октября. По версии следствия, учащийся четвертого курса Владислав Росляков пронес в здание самодельную бомбу, заряженное ружье и другие орудия убийства.

После взрыва бомбы в столовой злоумышленник открыл стрельбу, в результате которой погибли 20 человек, еще несколько десятков пострадали. Затем нападавший покончил с собой. Возбуждено уголовное дело.

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