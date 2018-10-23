Киев, 23 октября, 2018, 10:12 — ИА Регнум. Прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины закончила расследование бунта, устроенного в Лукьяновском СИЗО Киева «героями АТО» из банды МВД «Торнадо», заявила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Глебова Т. Тюрьма. 1927

Обвинение предъявлено бывшему командиру так называемого батальона «Торнадо», как организатору беспорядков, а также семи боевикам и трём сотрудникам изолятора:

«Установлено, что организованная группа из числа заключённых бывший сотрудников роты «Торнадо» при пособничестве сотрудников «Киевского следственного изолятора», совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, которые выразились в совершении массовых беспорядков, которые сопровождались поджогами, захватом зданий, сопротивлением представителям власти с применением оружия и других предметов, которые использовались как оружие», — рассказала представитель прокуратуры.

Сарган отметила, что организатору беспорядков и его сообщникам также предъявлено обвинение в подготовке к побегу, кроме того их действия квалифицированы как «направленные на осуществление покушения на убийство работников правоохранительных органов».

Напомним, члены банды МВД «Торнадо» широко практиковали пытки и изнасилования в отношении населения территорий ЛНР, оккупированных Украиной в 2014 году.

9 августа 2018 года члены банды устроили беспорядки в Лукьяновском СИЗО Киева, которое пришлось подавлять силами национальной гвардии Украины. При обыске в камерах, где сидели боевики, было найдено холодное оружие, самодельные взрывные устройства, дорогой алкоголь и нацистская символика.

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