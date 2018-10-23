Махачкала, 23 октября, 2018, 10:09 — ИА Регнум. Верховный суд Дагестана признал законным ранее принятое решение не заключать под стражу руководителей АО «Каспийский завод листового стекла». Такое решение было принято ввиду недостаточности доказательств вины фигурантов дела, сообщили ИА REGNUM 23 октября в пресс-службе Верховного суда республики.

Михаил Нестеров. Домашний арест. 1883

Напомним, что в начале октября были задержаны генеральный директор завода Игорь Кремер, коммерческий директор предприятия Анвар Фахрутдинов и начальник отдела продаж Юсуп Алиханов. Их подозревали в мошенничестве и хищении федеральных бюджетных средств на сумму более 38 млн рублей.

Читайте также: Суд отказал в аресте руководителей Каспийского завода листового стекла

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 8 октября в отношении задержанных лиц состоялось судебное заседание об избрании меры пресечения в виде ареста. Однако Кировский районный суд города Махачкалы тогда не нашел оснований для заключения под стражу руководителей завода. Решение, принятое районным судом, было обжаловано прокуратурой, но Верховный суд Дагестана признал законным постановление суда первой инстанции.

Читайте также: Директора стекольного завода в Дагестане обвиняют в хищении 38 млн рублей