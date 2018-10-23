Вашингтон, 23 октября, 2018, 10:07 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на девятое место в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по количеству голов, заброшенных в большинстве. Об этом 23 октября сообщается на сайте лиги.

Цитата из видео «Every Alex Ovechkin goal from the Ovi Spot (so far)» пользователя NHLUniverse.youtube.com Александр Овечкин забивает гол

На 46-й минуте матча с «Ванкувером» Овечкин реализовал большинство. После его броска счёт стал 4:2 в пользу «Кэпиталз».

В настоящий момент на счету капитана «Вашингтона» 233 шайбы в большинстве. По этому показателю он опередил Дино Сиссарелли, у которого их 232.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» одержал победу над «Ванкувером» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 5:2.