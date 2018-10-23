Вашингтон, 23 октября, 2018, 10:16 — ИА Регнум. Встречи в бою с российской зенитной ракетной системой С-400 не хотела бы ни одна страна мира. Шутить с этим оружием не стоит, пишет американский военный журнал The National Interest.

Владислав Осипов ИА REGNUM Комплекс С-400

Так, Вашингтон угрожает ввести санкции против стран, желающих купить ЗРС «Триумф», однако интерес к этим системам не угасает. Соглашения на покупку систем заключены с Индией и Китаем.

Предшественником «Триумфа» является комплекс С-300, разрабатывать который начали в СССР в 1960-х годах. В 1978 году С-300 приняли на вооружение.

Возможности С-400 основаны на уже существующих достоинствах С-300, однако система стала еще более смертоносной, отмечают авторы статьи. «Триумфы» способны засечь почти любую воздушную цель и задействовать четыре разных типа ракет с разными весом и возможностями, что делает их почти полноценной эшелонированной системой ПВО.

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