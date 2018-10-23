Лондон, 23 октября, 2018, 10:09 — ИА Регнум. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл прибыли на Фиджи, что стало первым визитом членов королевской династии за последние 12 лет, сообщает 23 октября Reuters.

Dod.defense.gov Принц Гарри

Причиной тому стал государственный переворот, который вынудил Соединенное Королевство отказаться от тесного общения с государством до тех пор, пока в нем не пройдут выборы, которые Лондон сочтет демократическими.

Напомним, связи между Великобританией и Фиджи были восстановлены в 2014 году, однако потребовалось время для восстановления прежнего уровня доверия.

Последний визит члена королевской семьи здесь состоялся в 2006 году, когда остров посетила принцесса Анна, дочь королевы Елизаветы II.