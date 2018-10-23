Москва, 23 октября, 2018, 10:05 — ИА Регнум. Выходом из ДРСМД США повторяют сценарий расчленения СССР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Решение США о выходе из ДРСМД — это путь к гонке вооружений. Они повторяют сценарий расчленения СССР. Тогда тоже объявили гонку вооружений, «звездные войны», опустили цены на нефть и спровоцировали не в том направлении не в том формате демократический процесс, национальный вопрос взбудоражили. Сейчас то же самое», — сказал Жириновский.

Он считает ситуацию опасной.

«Цены на нефть пытаются опустить через Саудовскую Аравию опять же, вызывать гонку вооружений, все эти наши новые диссиденты… И национальный вопрос. То Кабардино-Балкарию что-то там задымило, то Чечня и Ингушетия что-то задымила. Легче всего через Кавказ. Опасная ситуация», — указал депутат Госдумы.