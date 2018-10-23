Жириновский видит угрозу расчленения России
Москва, 23 октября, 2018, 10:05 — ИА Регнум. Выходом из ДРСМД США повторяют сценарий расчленения СССР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский журналистам.
«Решение США о выходе из ДРСМД — это путь к гонке вооружений. Они повторяют сценарий расчленения СССР. Тогда тоже объявили гонку вооружений, «звездные войны», опустили цены на нефть и спровоцировали не в том направлении не в том формате демократический процесс, национальный вопрос взбудоражили. Сейчас то же самое», — сказал Жириновский.
Он считает ситуацию опасной.
«Цены на нефть пытаются опустить через Саудовскую Аравию опять же, вызывать гонку вооружений, все эти наши новые диссиденты… И национальный вопрос. То Кабардино-Балкарию что-то там задымило, то Чечня и Ингушетия что-то задымила. Легче всего через Кавказ. Опасная ситуация», — указал депутат Госдумы.