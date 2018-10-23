Нальчик, 23 октября, 2018, 10:03 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии признана виновной в преступлении, совершенном против несовершеннолетнего, уроженка Чечни. Она подарила своего новорожденного ребенка жительнице Кабардино-Балкарии.

Дарья Антонова ИА REGNUM За решеткой

Сам факт преступления произошел еще в июле 2016 года. Причиной такого поступка стало желание женщины скрыть от родных свою беременность, чтобы избежать их осуждений. Суд вынес наказание нерадивой матери в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили ИА REGNUM 23 октября в пресс-службе прокуратуры по региону.

Читайте также: Новорожденный в подарок: жительница Чечни подарила своего ребенка

Продажа новорожденных в последнее время становится уже не таким уж и редким явлением. Так, в 2012 году уроженка Прохладненского района Кабардино-Балкарии пыталась продать свою восьмимесячную дочь за 400 тыс. рублей.

В 2015 году в Чечне на три года колонии общего режима осудили 39-летнюю женщину за продажу своего новорожденного ребенка. В обмен на малыша женщина хотела получить жилое помещение и содействие в трудоустройстве.

Читайте также: Две жительницы Чечни арестованы за продажу ребенка