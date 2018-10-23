Оренбург, 23 октября, 2018, 10:04 — ИА Регнум. В Оренбургской области отмечено снижение производства сельхозпродукции. Индекс производства в отрасли составил 73,2% по сравнению с январём-сентябрём 2017 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургстате.

Александр Дейнека. Совхоз. 1934

На 1 октября 2018 года зерна в первоначально-оприходованном весе намолочено 2,033 млн тонны. Крупными, средними и подсобными сельскохозяйственными организациями засыпано 562,1 тыс. центнеров семян яровых зерновых и зернобобовых культур, что составляет 67,3% к потребности, в том числе семян пшеницы засыпано 362,4 тыс. центнеров (67,2% к потребности).

В регионе прослеживается отрицательная динамика численности крупного и мелкого рогатого скота, а также свиней. На конец сентября поголовье составило 555,4 тысяч (что составляет 99,6% к аналогичной дате 2017 года). Поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 7,5%, свиней — на 6,5%, овец и коз — на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Отмечено сокращение производства скота и птицы на убой (в живом весе). За девять месяцев составило произведено 69,4 тыс. тонн, что составило 98,5% к январю-сентябрю 2017 года. Уменьшилось производство (реализация) молока — на 4,7%, яиц — на 3,9%.