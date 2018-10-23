Киев, 23 октября, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Американское рейтинговое агентство Standard & Poor's ухудшило прогноз роста ВВП Украины, отметив, что это наиболее бедная страна СНГ после Таджикистана, сообщило 23 октября агентство «Украинские новости».

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По прогнозам экспертов, к концу 2018 года украинский ВВП вырастет не на 3,1%, а на 3%, при инфляции 10,3%, а не 8,9%, как считалось ранее.

В 2019 году рост ВВП Украины замедлится до 2,5% при инфляции 7,5%. В 2020 году эксперты прогнозируют 3%-ный рост экономики страны при 7%-ном росте цен.

«Несмотря на рост номинального ВВП — в среднем почти на 20% начиная с 2016-го, показатель ВВП на душу населения (по оценкам, $2800 в 2018-м) составляет лишь 70% показателя 2013; Украина является вторым после Таджикистана государством с наиболее низким показателем ВВП на душу населения среди стран Европы и СНГ», — отметили в агентстве.

Ранее в Standard & Poor's заявили, что в ближайшие годы Украине придётся отдавать 4,5% ВВП на погашение внешних долгов

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Также эксперты установили краткосрочный и долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины на уровне «В-» и «В» соответственно.

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