Воронеж, 23 октября, 2018, 09:39 — ИА Регнум. 12 аварийных многоквартирных домов планируют расселить в Воронеже до конца текущего, 2018 года. Об этом 22 октября на планерном совещании в мэрии сообщил начальник управления жилищных отношений Олег Зацепин. Он отметил, что в 2017 году завершилась пятилетняя программа по переселению граждан из аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года.

Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия Аварийный дом. Угроза обрушения

После 2012 года аварийными на территории Воронежа было признано 68 многоквартирных домов, в них проживает 1342 семьи. По подсчетам, затраты на расселение этих домов составят около 1,5 млрд рублей. В 2018—2019 годах из городского и областного бюджетов на ликвидацию аварийного жилищного фонда выделено 560 млн рублей — на эти деньги планируется расселить 23 дома, причем по итогам 2018 года жители 12 домов (это 139 семей) получат новое жилье.

В рамках федерального проекта при государственной финансовой поддержке на 2019−2024 годы запланировано расселение аварийного жилищного фонда, признанного по состоянию на 1 января 2018 года. В областном центре таких домов шесть, но в программу они пока не вошли. Правительство области обратилось в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с просьбой снять ограничение по дате признания дома аварийным при формировании федерального проекта. Финансирование ожидают в следующем году.

Добавим, что на территории Воронежа также действует муниципальная программа «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе города Воронеж» — с 2010 года.