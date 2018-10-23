Бразилиа, 23 октября, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Социальная сеть Facebook заблокировала больше сотни страниц, поддерживавших кандидата в президенты Бразилии от Социал-либеральной партии Жаира Болсонару, передает телеканал TeleSur.

Kienthuc.net.vn Facebook

22 октября были закрыты 68 аккаунтов и 43 страницы сообществ, по мнению Facebook распространявших так называемые фейковые новости. Социальная сеть сообщила, что стоящие за этими группами люди создавали поддельные учетные записи с одинаковыми именами с целью накрутки просмотров новостей и направления пользователей на определеные веб-сайты, в том числе с целью заработка за счет увеличения количества посещений.

Напомним, 28 октября в Бразилии пройдет второй тур президентских выборов, в котором сразятся Жаир Болсонару и кандидат от Партии трудящихся Фернандо Аддад. Результаты опросов прогнозируют победу Болсонару.