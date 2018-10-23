Пермь, 23 октября, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Перми сегодня, 23 октября, вынес приговор в отношении экс-депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева. Он признан виновным в избиении студента в ночном клубе «Дом культуры», сообщают СМИ.

Цитата из х/ф «Заводной апельсин». Реж. Стэнли Кубрик. 1971. США Любитель рукоприкладства

Инцидент произошел в ночь на 13 октября. Молодой человек заступился за девушку и получил удары в живот и лицо.

Этот случай имел место до резонансного избиения музыканта Андрей Ширмана, более известного под псевдонимом DJ Smash.

Напомним, за причинение вреда здоровью музыканту Телепнева приговорили к двум годам колонии-поселения. Гособвинение просило добавить к этому сроку еще пять месяцев. Адвокат студента требовал возмещения морального ущерба и расходов на правозащитника — около 300 тыс. рублей.

Суд признал экс-депутата виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью и назначил ему наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Кроме того, удовлетворён иск о взыскании компенсации морального вреда и расходов на адвоката.

Окончательно Александр Телепнев приговорен к двум годам и двум месяцам колонии-поселения путем частичного присоединения наказания. Суд постановил Телепневу прибыть к месту отбывания наказания 28 октября, сообщает издание «Звезда».

Показания пострадавшего, обвиняемого и свидетелей разнятся. Сам Александр Телепнёв считает, что всё происходящее — это сфабрикованная против него история, а потерпевший молодой человек подал заявление в полицию спустя месяц после происшествия и именно в тот день, когда заявление написал Dj Smash, отмечает портал 59.ru .

Читайте также: «Неприкасаемых нет»: в Прикамье у единоросса отозван партбилет