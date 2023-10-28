Якутск, 23 октября, 2018, 09:30 — ИА Регнум. В Якутии дело с газификацией населённых пунктов действительно лучше, чем в других регионах Дальнего Востока, но сейчас этот процесс в регионе затормозился. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал экс-министр финансов республики Эрнст Берёзкин, комментируя результаты исследования РИА Рейтинг, в соответствии с которым Якутия оказалась в числе самых обеспеченных сетевым газом регионов Дальнего Востока.

btr Строительство газопровода

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«Это связано с тем, что ещё в 60-х годах решился вопрос обеспечения Якутска газовым топливом на базе открытых месторождений в Вилюйской группе улусов», — объяснил эксперт.

По его словам, активная газификация населённых пунктов республики началась в 90-е годы благодаря политике президента Якутии Михаила Николаева, и сейчас газифицированы сёла Центральной и Вилюйской группы районов, а также частично Мирнинского района — эти населённые пункты снабжаются газом Среднеботуобинского месторождения.

«Последние 15 лет, после прокладки подводного газопровода через реку Лена, идёт газификация населённых пунктов Заречной группы улусов. А численность населения, проживающих в газифицированных населённых пунктах, думаю превысила 60% населения Якутии», — заключил Эрнст Берёзкин.

Вместе с тем он констатировал, что темпы газификации Якутии в последние годы резко упали.

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«Это связано и с финансовыми проблемами, и, прежде всего, с географией. Газификация районов и сёл, расположенных рядом с Якутском и магистральными газопроводами, почти завершена. В дальние населённые пункты прокладывание газопроводов чрезвычайно дорого, а потенциальные объёмы прироста потребления газа мизерные. Специалисты уже ряд лет ставят вопрос о необходимости пересмотра подходов газификации отдалённых населённых пунктов: вместо газопроводов переходить на подземные хранилища сжиженного газа», — отметил Эрнст Берёзкин.

Он также выразил надежду, что в связи с реализацией проекта «Сила Сибири» будут газифицированы Ленский, Олекминский, Алданский районы. Такую возможность в этой связи могут получить и другие дальневосточные регионы. При этом эксперт обратил внимание на то, что «не надо ставить целью всё и вся газифицировать».

«Везде нужно находить экономическую целесообразность, угольная энергетика тоже может быть эффективной и экологичной», — подчеркнул Эрнст Берёзкин.

Напомним, по данным исследования РИА Рейтинг самый дорогой в России сетевой газ оказался в Иркутской области, а самый доступный — на Сахалине. Самым обеспеченным сетевым газом регионом Дальнего Востока названа Якутия.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Биробиджана Эдуард Пеняк призвал земляков обратиться на к президенту России Владимиру Путину с просьбой о газификации области. Старая биробиджанская ТЭЦ, по мнению жителей области, не переживет эту зиму.

«Нет резонанса. Когда из-за остановки ТЭЦ погибнет тысяча человек, будет мировой резонанс, будет газ, будет новая котельная. А пока мы сопим тут тихо — никому и дела нет до нас», — считает житель ЕАО.