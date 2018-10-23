Качканар, Свердловская область, 23 октября, 2018, 09:11 — ИА Регнум. В Свердловской области осуждён основатель финансовой пирамиды. Итогом деятельности жителя города Лесного стали 760 обманутых граждан и ущерб на сумму 83 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

Приговор вынес Качканарский городской суд. Некий Артём Л. был обвинён в особо крупном мошенничестве. Денежные средства граждан он привлекал в 2013—2014 годах. Ему доверились жители Екатеринбурга, Качканара, Серова, Североуральска, Кушвы, Красноуральска, Верхней Салды, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Краснотурьинска и Каменска-Уральского.

Привлечение денег граждан сопровождалось активной рекламой кампанией. На первых порах свои обязательства организация ООО «Про-Инвест» исполняла. Но, по информации прокуратуры, это было возможно за счёт привлечения средств новых вкладчиков. ТО есть действовал принцип финансовой пирамиды.

Артём Л. не признал своей вины. Тем не менее суд приговорил его к семи годам общего режима. Правда, в силу приговор пока не вступил.