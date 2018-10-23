Лас-Вегас, США, 23 октября, 2018, 09:06 — ИА Регнум. Действующий президент США Дональд Трамп забывает, кто именно положил начало сегодняшнему росту американское экономики, заявил экс-глава Белого дома Барак Обама в ходе митинга сторонников Демократической партии США в Лас-Вегасе, передает телеканал CBS.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп и Обама

Обама подчеркнул, что к тому моменту, как он покинул Белый дом, в стране «уже начала повышаться зарплата».

«И это то, что я передал следующему парню. Поэтому, когда вы слышите все его (Трампа, — прим. ИА REGNUM ) разговоры об экономических чудесах прямо сейчас, помните, при ком это началось», — подчеркнул он.

Напомним, ранее Дональд Трамп счел выступление бывшего президента США Барака Обамы очень подходящим для того, чтобы поспать.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Дональд Трамп подчеркнул, что впервые за сто лет рост ВВП США превысил уровень безработицы в стране. Также он похвастался, что в настоящее время состояние американской экономики является «лучшим в истории».

Читайте также: «Сто лет такого не было!» — Трамп похвастался ростом ВВП