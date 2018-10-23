Более 650 человек эвакуировали из гимназии в Башкирии
Стерлитамак, Башкирия, 23 октября, 2018, 08:57 — ИА Регнум. В Башкирии из-за короткого задымления в столовой гимназии № 6 эвакуировали более 600 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
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Дым
ЧП произошло во вторник, 23 октября, в Стерлитамаке. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.
В сообщении говорится, что работники школы эвакуировали 648 человек, пожарные эвакуировали ещё 19 человек.
В настоящее время устанавливаются причины задымления. Помещения проветрены, учебный процесс уже восстановлен.
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