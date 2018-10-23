Киев, 23 октября, 2018, 08:52 — ИА Регнум. В ближайший год Украина будет не готова к отмене моратория на продажу земли, заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк 23 октября в эфире радиостанции «Новое время».

Борис Кустодиев. Украинский пейзаж.1925

«Земельная реформа начата на самом деле, и этот файл загружен на 90%. Нам осталось только определить правила игры на рынке земли. То есть, как кто кому продает, кто покупает, кто сколько может этой земли сконцентрировать у себя в собственности и, главное, для чего ее использовать. Такие модели наработаны… Окно возможностей для принятия подобного решения откроется в первый год работы новоизбранного парламента. То есть это 2020 год», — считает чиновник.

Мартынюк рассказал, что запрет на продажу земель негативно сказывается на сельском хозяйстве Украины — фермеры выстраивают свой бизнес по принципу максимально быстрой окупаемости. Это позволяет снизить риски, возникающие при аренде земли.

Напомним, мораторий на продажу земли был введён на Украине в 2001 году. В 2017 году Верховная рада продлила его до 1 января 2019 года. Эксперты едины во мнении, что земля — единственный крупный актив, который остался на Украине после постсоветской деиндустриализации и деградации страны. Отметим, что снятия запрета на продажу земли требует от Украины Международный валютный фонд.

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