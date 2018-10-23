Лусака, 23 октября, 2018, 08:40 — ИА Регнум. Около двух тысяч бегемотов планируют уничтожить из-за обмелевшей реки Луангва в Замбии. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил министр туризма страны Чарльз Банда.

Бегемот

«В национальном парке Южная Луангва популяция бегемотов насчитывает более 13 тыс., но этот район идеально подходит для проживания лишь 5 тыс. бегемотов», — пояснил он.

По его словам, бюджету Замбии слишком дорого обходится переводить животных в более комфортные условия.

Банда добавил, что проведение «отбраковки» среди бегемотов является на данный момент единственным «приемлемым вариантом».

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