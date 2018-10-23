Астана, 23 октября, 2018, 08:40 — ИА Регнум. Детская инфекционная больница Астаны принимает ежедневно два-три ребенка с подозрением на менингит, сообщает 23 октября издание BNews со ссылкой на заместителя главного врача по медицинской части Ольгу Пушкарёву.

Cdc.gov Срез ткани головного мозга при заражении менингитом

По её словам, в настоящее время в больнице находятся 14 детей с диагнозом вирусный менингит. Состояние всех больных стабильное. Пушкарёва добавила, что в Астане не наблюдается роста заболеваемости, и ситуация остается стабильной.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин заявил, что в сентябре в трех регионах Казахстана зафиксировано шесть случаев заражения менингитом, в том числе с одним летальным исходом.