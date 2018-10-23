Барнаул, 23 октября, 2018, 08:37 — ИА Регнум. Опрос агентства Superjob, в котором сказано, что в среднем гражданину России после выхода на пенсию хотелось бы иметь ежемесячный доход в 37,3 тысячи рублей, алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин считает некорректно сформулированным.

Misanec.ru Пенсионер

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM материалы рекрутингового агентства, согласно которым большинство граждан страны собираются работать после достижения пенсионного возраста, а жить исключительно на государственную пенсию намерены около 16% респондентов, он, в частности, отметил:

«Думаю, что данный опрос просто некорректно сформулирован. Любой опрос должен иметь некую гипотезу, которая проверяется при опросе. А здесь просто взяли «жареную» тему пенсий и непонятно, какую гипотезу проверил социолог. Поэтому этот опрос я бы трактовал как некую публицистику. По типу: «А сколько тебе денег надо для счастья?»

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее рекрутинговым агентством Superjob было проведено исследование и сделан вывод, что в среднем гражданину России после выхода на пенсию хотелось бы иметь ежемесячный доход в 37,3 тыс. рублей.