Тайбэй, 23 октября, 2018, 08:34 — ИА Регнум. Машинист поезда, который потерпел крушение на Тайване, признал свою вину, сообщает 23 октября Reuters.

(сс) ccipeggy Железная дорога

По данным издания, мужчина признался, что отключил системы контроля скорости, что стало причиной железнодорожной аварии.

Напомним, 21 октября в тайваньском уезде Илань сошел с рельсов поезд Puyuma Express, перевозивший более 360 пассажиров. По уточненным данным, погибли 18 человек, еще 190 получили ранения, в том числе машинист поезда. В настоящее время его допрашивают следователи.

По данным полиции, локомотив и вагоны опрокинулись на участке, где пути изгибаются дугой с радиусом 300 м. Движение здесь разрешено со скоростью 75 км/ч, однако экспресс разогнался до 140 км/ч.