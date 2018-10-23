Берлин, 23 октября, 2018, 08:30 — ИА Регнум. Немецкий государственный секретарь по вопросам гражданства и международных отношений Савсан Чебли удалила свою страницу в Facebook из-за потока критики со стороны пользователей из Германии, передает телеканал N-TV.

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«Мой аккаунт в Facebook стал игровой площадкой для нацистов и экстремистов всех мастей», — пояснила политик изданию Bild.

«Сотни, иногда даже тысячи сообщений с демонстрацией ненависти под одним постом. Практически вне зависимости от содержания. Неважно, что я публиковала, — реакцией была ненависть и травля», — добавила Чебли.

Как сообщало ИА REGNUM, 40-летняя представительница Социал-демократической партии Германии Савсан Чебли вызвала гнев пользователей, когда в сети всплыло старое фото, на котором она запечатлена с дорогими часами Rolex на руке. Кроме того, ее фигура спровоцировала межэтнические прения: Чебли — мусульманка, родившаяся в Берлине в пакистанской семье с 13 детьми.

Напомним, в начале октября немецкие министры Хайко Маас и Урсула фон дер Ляйен прокомментировали угрозы от интернет-пользователей в свой адрес с театральной сцены в Гамбурге. Наиболее яркие письма от ненавистников были прочитаны профессиональными актерами.

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