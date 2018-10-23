Казань, 23 октября, 2018, 08:20 — ИА Регнум. Десятки экспонатов метеоритов, тектитов и импактитов представили организаторы выставки «Что внутри метеорита?», открывшейся накануне в выставочном зале музея Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Buddy_Nath Астероид

Собранную коллекцию считают одной из самых известных не только в России, но и в мире. На выставке представлены как крошечные экземпляры, так и двухсоткилограммовый метеорит Сеймчан.

«Выставка… включает в себя и всемирно известные метеориты, о которых многие уже слышали, так и редкие, например, марсианские или лунные метеориты, которые мало где можно увидеть», — пояснил директор Геологического музея, заведующий кафедрой палеонтологии и стратиграфии КФУ Владимир Силантьев.

Отмечается, что посетителям будет предоставлена возможность узнать о космических алмазах, метеоритном дожде, который прошел в России, о метеорите, найденном в кадке с квашеной капустой и многих невероятных историях, связанных с метеоритами. Выставка будет работать до 20 января 2019 года.

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