Кадуна, Нигерия, 23 октября, 2018, 08:16 — ИА Регнум. Власти Нигерии объявили 24-часовой комендантский час в городе Кадуна, сообщает 23 октября Al Jazeera.

Полиция Нигерии

Подобное решение было принято после того, как в городе вспыхнули акты насилия, приведшие к гибели десятков людей. Президент страны Мухаммаду Бухари распорядился стянуть войска в регион.

Напомним, в четверг 18 октября в городе Кадуна вспыхнуло насилие между мусульманским и христианским населением, в результате чего погибли 55 человек.