Новосибирск, 23 октября, 2018, 08:13 — ИА Регнум. Новосибирск получил мировую премию «Культура XXI века». Город представил на конкурсе проект «Новосибирск — город-музей», который подготовили сотрудники Музея Новосибирска. Как рассказали ИА REGNUM в пресс-службе новосибирского музея, церемония вручения наград победителям третьего международного конкурса прошла 19 октября в Мехико. Новосибирску награда, которую директору Музея Новосибирска Елене Щукиной вручил председатель правительства Мехико Хосе Мамин Амиева, была дана за необычные экскурсии и уличные шоу.

Музей Новосибирска Новосибирск получи мировую премию «Культура XXI века»

Всего в конкурсе участвовало 98 мировых городов. Российский город вошёл в число призеров впервые. Победителями стали также французский Лион, южнокорейский Сонгбук и Монтевидео.

Главная идея проекта «Новосибирск — город музей» — вынести музей из здания и превратить в музей весь город, сделав улицы музейными залами, здания — экспонатами, горожан не только слушателями, но и рассказчиками.

В проекте несколько направлений: необычные пешеходные экскурсии, исторические шоу, создание виртуальных и электронных исторических ресурсов.

«Мы очень рады, что получили такую высокую оценку нашей работы. Это общий труд коллектива музея и наших партнёров при поддержке мэрии Новосибирска», — сказала Елена Щукина.

Отметим, что опыт Новосибирска и других городов-победителей теперь будет распространён среди других городов-членов организации.

Музей Новосибирска был открыт 1 марта 2010 года. Городской музей задумывали создать еще в 1943 году — к 50-летию города, но по понятным причинам этого не произошло.

Сейчас Музей Новосибирска — это восемь районных филиалов, музеи в парке «Городское начало» и в доме Г.М. Будагова и Музей Дома документального кино.